Recenze: Remake Lvího krále je nejdražším přírodopisným dokumentem

Především šlo o archetypální drama, které dětem v srozumitelné podobě vypráví o zrození a povinnostech ušlechtilého vládce. Objevují se obecná témata rodičovství a lásky, také ale předstíraného přátelství, za kterým číhá zrada. Původní film je v jádru vlastně velmi patetický a emocionálně vypjatý příběh, který přímo vyžaduje, aby postavy vyjadřovaly své emoce. Tuto čitelnost ale v remaku znemožňuje mizivá stylizace.

Cokoli komplikovanějšího tak musí postavy sdělit svými hlasy, které v původním anglickém znění čítají například Donalda Glovera, Beyoncé nebo Johna Olivera. Kvůli strnulosti všech tváří ale zůstávají hlasy od zvířecích těl podivně odtržené. Nejvíce rozpoznatelné je to v komických scénách, respektive u postav, které se o humor snaží. Hlasy dvojice Setha Rogena a Billyho Eichnera, jež namluvila duo Pumby a Timona, jsou slyšet jakoby z dabingového studia a příliš nesouzní s poskakováním divokého prasete se surikatou.

Známé scény, jiný zážitek

Záměrem tvůrců bylo přistupovat k původnímu snímku s naprostou úctou. Vynechat byť jen jedinou podzápletku jako by mělo přinést katastrofální důsledky. První ohlasy hovořily o přepracování záběr po záběru ve stylu novodobého Psycha (1998) režiséra Guse Van Santa. Tak oddaný Favreau originálnímu filmu naštěstí není, blíží se tomu ale kupříkladu s úvodní sekvencí. Pouze v jejím rámci by to dávalo smysl – jedná se o několik ikonických minut, kterými by mohl demonstrovat vynikající kvality speciálních efektů.