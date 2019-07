„Všechno je v harmonii, pokud to lidé nepokazí.“ Milan Dobeš už 90 let hledá nové cesty umění

Narodil se 29. července 1929 v Přerově. Přežil válku, vystudoval obchodní akademii, věnoval se mimo jiné pantomimě. Nakonec se však proslavil jako tvůrce nových forem umění. „Jeho nezaměnitelné opticko-kinetické a světelně-kinetické objekty mají dlouhodobý mezinárodní ohlas. Jak nová expozice, tak výstava k devadesátinám přesto přináší mnohá překvapení,“ uvedla mluvčí areálu v Dolních Vítkovicích Eva Kijonková.

Na výstavě jsou k vidění jeho realistické olejomalby podobné dílům Antonína Slavíčka i jeho nejnovější díla z posledních let. Výtvarník i ve svých devadesáti letech tvoří a hledá nové cesty umění. „Kdybych to začal považovat za dokonalé, tak bych přestal tvořit. Ale tvorba, to je objevování nového. Tak stále objevuji věci a jsem z toho šťastný,“ říká Milan Dobeš.

Spojit techniku a ideu lidství

Dlouhodobě působí v Bratislavě, takže ho Češi vnímají jako Slováka, Slováci jako Čecha. On sám se cítí být Evropanem, který se snaží pochopit pohyb a světlo. „Všechno je v harmonii, pokud to lidé nepokazí. Protože lidé pokazí tu harmonii. Právě proto se snažím spojit technické věci s ideou lidství a polidštit tu dnešní dobu,“ uvažuje.