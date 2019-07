Věčný pohyb. Ve Vítkovicích otevřelo Muzeum Milana Dobeše

Rodák z Přerova a absolvent akademie v Bratislavě se věnoval krajině a figuře. Když dostal zákaz malovat, spolupracoval s architekty. Díky architektuře objevoval geometrické tvary, světlo a pohyb. Jeho první výstavu kinetických op-art objektů výtvarná komise málem zakázala. „Když viděli, že to svítí a že se to hýbe, říkali, že to nemůžou. Tak strašně se rozčílili, že odešli a zapomněli to zakázat,“ vzpomíná Milan Dobeš.

Za necelý rok ho oslovili zahraniční kurátoři a jako jediný zástupce z bývalého Československa vystavoval v Eindhovenu na první poválečné výstavě konstruktivismu. V sedmdesátých letech pro orchestr ve Spojených státech vytvořil světelně kinetický objekt. Na koncertech ho sám ovládal.