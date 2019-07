Z opony se stalo náměstí. Louny ozdobila kompozice proslulého malíře Zdeňka Sýkory

Zdeněk Sýkora patří do slavné trojice lounských malířů, kterou tvořili ještě Kamil Linhart a Vladislav Mirvald. V roce 2020 uplyne sto let od jeho narození. I díky tomu vznikl záměr připomenout slavného rodáka. Iniciativy se chopila vdova Lenka Sýkorová s architektem Pleskotem, který se nechal inspirovat fotografií ztracené opony.

Sýkorova protipožární opona by dnes měla hodnotu v řádu milionů korun. Originál ale Vrchlického divadlo před lety omylem vyhodilo do sběrných surovin. Ocelový materiál je nenávratně ztracen, abstraktní motiv se ale podařilo obnovit a nyní zdobí piazzettu před divadlem.

Hravý prostor

„Je to zřetelné, výrazné, je to vidět. Je to určitá značka, je to zapamatovatelný prostor. Každý, kdo projíždí po hlavní třídě Loun, si toho může všimnout. A pak je to i hravé,“ popsal Pleskot novou podobu prostranství. Černobílé tvary využily děti ke skákání. „Doufám, že se takto budou radovat i dospělí,“ doplnil architekt.