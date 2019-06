„Pět nominací je fantastický úspěch.“ Dabing Street a Dukla 61 představily českou tvorbu v Monte Carlu

„Je obrovsky cenné, že jsme si dokázali říct o pozornost takhle důrazně. Čili že vybrali rovnou dva projekty, že jsme měli ve dvou kategoriích o šesti nominacích dohromady pět nominací, to je fantastické,“ hodnotí účast na festivalu kreativní producent ČT Michal Reitler.

„Z trojnásobné nominace pro Dabing Street mám samozřejmě ohromnou radost. Nejvíce mě těší, že Zelenkovu humoru, přestože je situován do prostředí typicky českého – do malého na přelomu milénia krachujícího dabingového studia Zero, rozumějí také diváci v zahraničí,“ říká Kateřina Ondřejková, v jejíž tvůrčí producentské skupině seriál Dabing Street vznikl.

Kategorii však nakonec ovládl izraelský seriál On the Spectrum. Stal se nejen nejlepším komediálním seriálem, ale v hereckých kategoriích uspěli také Niv Majar a Naomi Levovová.

S Marthou Issovou byly nominovány Penélope Cruzová a Patricia Arquettová

Další dvě šance na vítězství měl dvoudílný televizní snímek Dukla 61. Želízka v ohni měl v kategoriích Nejlepší film a Nejlepší herečka. Společně s Marthou Issovou, jež ve filmu ztvárnila hlavní ženskou roli, se o ocenění za nejlepší ženský herecký výkon utkaly globální hvězdy Penélope Cruzová a Patricia Arquettová. Nakonec uspěla Arquettová díky roli v americké minisérii Útěk z vězení v Dannemoře, která vyhrála i celou kategorii.