The Beach Boys se vrátili do Prahy. Good Vibrations je pořád drží na koncertních prknech

video Do Prahy se vrátili The Beach Boys

Kapelu založili na začátku šedesátých let bratři Brian, Carl a Dennis Wilsonové s bratrancem Mikem Lovem a kamarádem Alanem Jardinem. Svými tóny začali šířit víc než dobré vibrace, jak hlásala další slavná skladba Good Vibrations. „Popisuje tehdejší dobu. Rok 1966, to byla síla květinové generace, hippies. Skládal jsem ji z pohledu dívky, která je plná míru a lásky,“ prozradil Mike Love.

Video of The Beach Boys - Good Vibrations (Official Video)

Dennis zemřel v roce 1983, Carl koncem devadesátých let, Brian dlouhodobě bojoval s drogami a nakonec si vybral sólovou dráhu. Jeho příběh inspiroval před pěti lety hraný snímek Love & Mercy režiséra Billa Pohlada. Nahlíží i na složité vztahy v kapele, mezi jejímiž členy došlo mimo jiné k soudům o autorská práva.

V Praze hráli The Beach Boys naposledy před dvěma lety, do Československa poprvé přijeli ale už v časech nastupující normalizace. Koncertovali v Brně, Bratislavě a stejně jako nyní v pražské Lucerně, kterou naplnili téměř k prasknutí. Za honorář na tehdejší dobu astronomický – 130 tisíc korun. Až do koncertu The Rolling Stones po revoluci v Praze slavnější kapela nevystoupila.