Recenze: Slipknot předvedli v Praze skvělou show. Skrz jejich oči však prošly prsty zvukařovy

Profil Slipknot

Slipknot je americká hudební skupina hrající heavy metal, nejčastěji však stylizovaná jako zástupce nu metalu. Je složená z devíti členů. V roce 1995 ji založili Shawn Crahan, bubeník Joey Jordison a baskytarista Paul Grey.

Je známá především bizarními kostýmy a maskami svých členů a drsným osobitým stylem.

Po vydání prvního alba Mate. Feed. Kill. Repeat. přichází do kapely Craig Jones a Mick Thomson. Kapela se začíná pomalu, ale jistě prosazovat. Zlom však nastává ve chvíli, kdy do skupiny přichází zpěvák Corey Taylor. Slipknot se začínají lišit od ostatních kapel. Každý člen dostal jedno číslo (od 0 do 8), vystupují v bláznivých kostýmech, např. Corey se převlékal za kněze. Později začali nosit kombinézy. Kapelu doplňuje Sid Wilson a Chris Fehn a s vydáním stejnojmeného alba Slipknot v roce 1999 startuje jejich hvězdná kariéra.

Další zlom nastává 24. května 2010, kdy je ve svém hotelovém pokoji nalezen mrtvý baskytarista Paul Grey. Na nadcházejícím turné jej má nahradit Donnie Steele, bývalý člen kapely. Nakonec však přichází do kapely Alessandro Venturella.

Po šestileté odmlce a po ztrátě dvou zakládajících členů – Joeyho Jordisona, jež kapelu opouští (nahrazuje jej Jay Weinberg), a Paula Graye – kapela vydala na podzim 2014 nové album .5: The Gray Chapter jako poctu zemřelému baskytaristovi Paulu Grayovi. Po prvním týdnu prodeje v USA, Austrálii a Japonsku se stala na zdejších trzích nejprodávanější deskou.

Slipknot patří mezi jedny z neslavnějších kapel současnosti a mají silnou fanouškovskou základnu. Krom hudby se proslavili také svými koncerty. Slipknot své fanoušky a koncerty milují. Podle svých slov by nemohli hrát, kdyby necítili živou podporu svých „maggots“, jak svým příznivcům říkají.

Diskografie:

1996: Mate. Feed. Kill. Repeat.

1999: Slipknot

2001: Iowa

2004: Vol. 3: (The Subliminal Verses)

2008: All Hope Is Gone

2014: .5: The Gray Chapter

2019: We Are Not Your Kind



Členové:

Jay Weinberg - bicí | #10

Alessandro Venturella - baskytara | #9

Corey Taylor - zpěv | #8

Mick Thomson - kytara | #7

Shawn Crahan - perkuse, vokály | #6

Craig „133“ Jones - samply, klávesy, kytara (pouze r. 1996) | #5

Jim Root - kytara | #4

Sid Wilson - DJ | #0

Dřívější:

Joey Jordison | #1

Paul Gray | #2

Chris Fehn | #3



Zdroj: Wikipedia