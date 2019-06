Recenze: Američtí Godsmack poprvé v Praze nadchli i pobavili

Když povstane legenda

Godsmack zahájili svůj set chvíli po avizované deváté večerní, a to hned titulní skladbou svého posledního alba, na kterou plynule navázali 1000hp ze svého debutu, aby se poslézle vrátili opět ke své novince skladbou Say My Name. Tu následovaly hity v podobě Keep Away a Cryin' Like a Bitch!!, což publikum také patřičně ocenilo.

Kapela byla evidentně dobře naladěna, což se odráželo i na atmosféře. Frontman Sully Erna často vtipkoval a pro fotící fanoušky různě pózoval či vystrkoval pozadí. Ti mu to opláceli dobrou náladou a většinu songů zpívali s ním. Ty kapela prokládala kytarovými či bubenickými sóly, při kterých plně ukázala svůj muzikantský um.

To, že jsou hvězdami nejen po stránce hudební, ale i lidské, předvedli i ve chvíli, kdy si na pódium vytáhli zřejmě nejmladšího návstěvníka koncertu, aby ho obdarovali paličkou. A trefili do černého. Ten jim totiž na oplátku prozradil, že také hraje na bicí, a tak hráči nelenili a pozvali jej na místo Shannona Larkina. Pro mladého začínajícího hudebníka to byl jistě nezapomenutelný zážitek. Ostatně i sám frontman kdysi začínal právě za bicí soupravou.