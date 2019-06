Minuty se vrátily na pódia a pracují na nové desce Les. Pokřtí ji v září

Po deseti letech pracuje Minus123minut na nové desce. Nahrávání ve studiu předcházela příprava v přírodě. „Všechno vznikalo v lese. O jednu skladbu si vyloženě řekl ten les, člověk cítil, že to nejde z rozumu, ale že to vzniklo samo v tom prostředí,“ přiblížil zpěvák a kytarista Zdeněk Bína.

Kapela se do povědomí veřejnosti dostala perfektním zvukem a anglickými texty. Deska Les bude celá v češtině. „Jak je teď trošičku zvláštní atmosféra v Čechách, věci se opravdu zbytečně moc hrotí. Jiskrou a myšlenkou v textu chceme dávat lidem naději, že to není tak šílené, jak to vypadá,“ dodal Bína.

Bína: Zahodili jsme ega

Minuty prorazily na hudební scénu v druhé polovině 90. let. Muzikanti zaujali svým hráčským umem, sehraností a bezchybnými koncerty, které z části tvořila improvizace. V roce 1999 získali cenu Akademie populární hudby. O deset let později vydali zatím poslední desku s názvem Dream. Vzápětí ale kapela ohlásila rozpad, na pódia se vrátila v roce 2016.

„Je to fajn, když se o něco přijde a je pak možnost to vrátit. Úplně v jiném duchu. Pro nás je to nejkrásnější životní příběh, protože jsme zahodili všechna naše ega,“ řekl Bína. „Museli jsme se vzdálit, abychom k sobě měli ještě blíž,“ glosuje baskytarista Fredrik Janáček.

Novou desku Les chce mít kapela hotovou letos v srpnu. Na září je totiž naplánovaný křest v pražském Lucerna Music Baru.