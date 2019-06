Recenze: Alice In Chains ve vyprodaném Karlíně aneb když vypustíš Alenku z okovů

Jediným minusem bylo slabší ozvučení, zejména zpěvů, díky kterým chvílemi DuVallův silný vokál prakticky zanikal. Trochu zamrzelo nezařazení Angry Chair, hrané na předchozích koncertech, což však plně vykompenzovaly skladby Sludge Factory a Junkhead, které si tak odbyly svou vůbec první koncertní premiéru.

Pódiovou scenérii vkusně doplňovaly obrazovky, které tematicky dokreslovaly hudební produkci. Zhruba hodinu a půl trvající set uzavřela ikonická Man In The Box, po níž následoval nezbytný přídavek v podobě skladeb The One You Know z nového alba, akustická Got Me Wrong a Would?, jež se objevila v kultovce Camerona Crowea Singles. Úplný závěr pak patřil válečné Rooster, hrané v ještě pomalejším aranžmá (což ostatně platilo pro většinu skladeb), která celý vynikající koncert uzavřela. Návštěvníci byli nadmíru spokojeni, což dávali najevo neutichajícím aplausem.

Nová Alenka s nostalgickým nádechem minulosti

Nutno podotknout, že když se Cantrell spolu s Inezem a Kinneym rozhodl pro reunion kapely, měl s angažováním talentovaného DuValla na post hlavního zpěváka štastnou ruku. Nahradit ikonického Laynea Staleyho nelze, s čímž Jerry evidentně kalkuloval, a za mikrofon tak postavil typově zcela odlišného Williama, aby se co nejvíce vyhnul srovnávání. Byť mu při skladbách popisujících peklo drogové závislosti chybí Staleyho autentičnost, je DuVall jeho více než důstojným nástupcem.

V nové tvorbě si našel svou polohu, která mu sedí, a s tou starší, která byla především Staleyho doménou, se popasoval více než se ctí. Cantrellovi se tak podařilo takřka nemožné: Postavit úplně novou kapelu, která sice stále je založena na jeho hutných, kytarových riffech, čímž si Alenka zachovává svůj typický sound, přesto zní však moderněji a nelpí na starých dobách. Zároveň však při hraní skladeb ze starší éry dává právě na tyto doby nostalgicky vzpomenout, a chvílemi dokonce jako byste Staleyho stále slyšeli…

Po evidentním úspěchu v zaplněném pražském fóru Alice In Chains slíbili, že tu určitě nejsou naposledy. A jelikož slib „zemřít mladý“ dodrželi v tomto ohledu pouze Staley a Starr, budeme jim to věřit a těšit se na příště.

Alice In Chains, Praha, Fórum Karlín, 3. 6. 2019

Setlist: Bleed The Freak, Check My Brain, Again, Neve Fade, Them Bones, DamThat River, Hollow, Your Decision, Rainier Fog, Down In A Hole, No Excuses, Stone, Sludge Factory, We Die Young, Nutshell, Junkhead, Man In The Box

Encore: The One You Know, Got Me Wrong, Would?, Rooster