Šibydibyšibydibypápápam. Eva Pilarová slaví osmdesátiny

Na Semaforu zelená

V dubnu 1960 odjela do Prahy na schůzku za svým přítelem kontrabasistou Milanem Pilarem, který působil v Semaforu, zřejmě nejvýraznější líhni nových kulturních (a především hudebních) možností, a ten přivedl zpěvačku do své domovské scény na konkurs. Spíš mimochodem.

„Na jevišti byli dva pánové. Jeden seděl u piána, druhý stál vedle něho a říkal něco třetímu pánovi, který byl v hledišti,“ vracela se Pilarová později k okamžiku, kdy poprvé viděla hudebníka Jiřího Šlitra, textaře Jiřího Suchého a zpěváka Waldemara Matušku.

Její semaforské angažmá sice nebylo dlouhé, do divadla nastoupila na podzim 1960 a scénu kvůli účinkování v Rokoku už po dvou letech opustila (ve čtyřiašedesátém roce se ještě na jednu sezónu vrátila), i tato krátká perioda ale představovala mimořádně produktivní čas a položila základy zpěvaččina zlatého fondu.

Hrála a zpívala v představeních Nocturné, Zuzana je sama doma, Dobře placená procházka a dočkala se první samostatné gramofonové nahrávky: coververze amerického hitu Elvise Presleyho Don’t Be Cruel, kterou jako Co je to láska do češtiny přetextoval Jiří Suchý. Současně pak nazpívala trojici duetů, které se dnes dají považovat za soundtrack své doby:

S Karlem Gottem v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů varovala, že Je nebezpečné dotýkat se hvězd.

S Valdemarem Matuškou nazpívala romantické vyznání Ach, ta láska nebeská.

A s týmž interpretem (už v angažmá u Darka Vostřela v Rokoku) spojila hlas v druhé milostné písni Tam za vodou v rákosí.

Semaforskou spolupráci zúročila ve druhé půli dekády i před filmovou kamerou. Vedle Klarinetů účinkovala v hořké kabaretní grotesce Zločin v šantánu, na které se vedle Suchého a Šlitra podílel i zmiňovaný Josef Škvorecký. Jiří Menzel snímek natočil v roce 1968, do děje už metaforách promlouvá sovětská okupace a Pilarová pro film nazpívala jednu ze svých nejvýraznějších písní, civilní a apolitickou pobídku Poklad.