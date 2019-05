Recenze: Padni komu padni. Tony Judt píše o marxismu i smrti liberální Ameriky

Celkem třiadvacet esejí, vzniklých v letech 1994 až 2006, potvrzuje nejen Judtovu neuvěřitelnou šíři zájmů, kdy velice fundovaně pojednává na jedné straně například o papeži Janu Pavlu II., na straně druhé o francouzském marxistickém filozofovi, komunistovi Louisi Althusserovi, o Henrym Kissingerovi a Primo Levim, Tonym Blairovi a kubánské krizi.

Vybíráme tato témata Judtových esejí skutečně namátkou, jedno však mají společné: je jím jednak již zmíněná vysoká fundovanost, což by ale mělo být – doufejme – samozřejmostí. A že jí není, je také jedním z Judtových témat. Hlavně ale všechny jeho texty, a nejen tyto, charakterizuje snaha o maximální objektivitu. Přesněji, ne snaha, ale ony skutečně takové jsou. Chce se tím říci jediné: Judt, je-li přesvědčen a má-li pro to dostatečné důkazy, skutečně nikoho a nic „nešanuje“, nebojí se tít do bolestivých témat, nebojí se kritizovat i „nekritizovatelné“.