Mrtví neumírají, naděje také ne. Cannes může vyhrát Almodóvar, Jarmusch či Loach

Americký filmař je v Cannes jako doma, do hlavní soutěže byl vybrán nespočtukrát, několikrát také obdržel festivalové ocenění, naposledy v roce 2005 za Zlomené květiny. Na francouzský festival se vrací i španělský režisér Pedro Almodóvar. Před dvěma lety předsedal porotě, letos přijíždí s dramatem Dolor y gloria (Bolest a sláva). Do zpovědi fiktivního filmového režiséra, který v tvůrčí krizi probírá svůj život, obsadil své oblíbené herce: Antonia Banderase a Penélope Cruzovou.

Letošní Cannes zahájí 14. května komediální horor The Dead Don't Die (Mrtví neumírají). Jim Jarmusch v něm diváky zve do ospalého města, jehož obyvatelé musí čelit útokům zombie. Mrtvoly se vracejí z hrobu, Tom Waits a Iggy Pop na plátno.

Video of DOLOR Y GLORIA. Tráiler Oficial HD. Ya en cines.

Ken Loach, který Zlatou palmu naposledy získal za film Já, Daniel Blake v roce 2016, bude soutěžit s dalším sociálně laděným dramatem Sorry We Missed You (Škoda že jsme vás minuli) o nemajetném řidiči a jeho ženě. Radikalizaci muslimského teenagera zase ve svém příběhu s názvem Le jeune Ahmed (Mladý Ahmed) sledují bratři Dardenneovi.

Vedle festivalem ostřílených filmařů se do hlavní soutěže dostali i „nováčci“. K nim patří třeba Rakušanka Jessika Hausnerová, porotu v čele s mexickým tvůrcem Alejandrem Gonzálezem Iñárrituem se pokusí zaujmout sci-fi dramatem Little Joe (Malý Joe). Rumunský režisér Corneliu Porumboiu se pokusí zopakovat úspěch svého debutu 12:08 Na východ od Bukurešti z roku 2006. V nejnovějším počinu La Gomera sleduje hlavního hrdinu na cestě za štěstím. Zda bude mít štěstí i on a získá Zlatou palmu, zjistí 25. května.