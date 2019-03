Klip týdne: Leo vzdává metalový hold šílenému Keithovi

Když britská elektronická skupina The Prodigy vypustila do světa svůj pilotní singl Firestarter z alba The Fat of the Land, ještě ani zdaleka netušila, jakou senzaci tím na hudebním poli způsobí. Psal se 18. březen 1996.

Video of The Prodigy - Firestarter (Official Video)

Skladba, jež se stala prvním velkým mezinárodním hitem kapely, se držela v čele britského hudebního žebříčku po dobu tří týdnů, získala ocenění NME Award za nejlepší videoklip a kapelu v čele s démonickým Flintem vystřelila do hudebních výšin. Do dnešního dne má video na platformě YouTube přes 107 milionů zhlédnutí.

Na obrovský úspěch Firestartera se jim podařilo navázat dalšími kontroverzními skladbami jako Breathe či Smack My Bitch Up, kterou britské hudební stanice pod tlakem veřejnosti odmítaly vysílat, a z třetí studiovky The Fat of the Land se stal trhák. Divoká image potížistů spolu ruku v ruce se skvělým hudebním materiálem udělala z The Prodigy hvězdy první velikosti. Z The Prodigy se stal kult a z Flinta ikona devadesátek. Jeho úspěšná pouť hudebním světem skončila 4. března 2019