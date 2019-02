Recenze: Karlín v plamenech. Parkway Drive v Praze potvrdili, že nemají konkurenci

Krásná a velmi emotivní balada, již frontman věnoval nedávno zesnulému Tomovi Searleovi z Architects, celý povedený set uzavírala. Pekelná ohnivá show pak vyvrcholila přídavkem v podobě hitovek Crushed a Bottom Feeder, jež McCall uvedl hozeným molotovem, kterým zapálil logo skupiny dominující pódiu.

Jestli někdo rozdrtil české fanoušky, nebyl to bůh, ale Parkwayové, kteří v Karlíně svým opět bezchybným a naprosto famózním vystoupením potvrdili, že si místo na metalcorovém trůnu právem zaslouží. Evropská část turné odstartovala 25. ledna v německém Hamburku a Praha, jež byla jeho poslední zastávkou, byla jeho parádní tečkou. Tohle bude velmi těžké překonat…

Setlist Parkway Drive, 18. 2. 2019, Forum Karlín, Praha:

Wishing Wells, Prey, Carrion, Vice Grip, Karma, Cemetery Bloom, The Void, Idols and Anchors, Dedicated, Absolute Power, Writings on the Wall (with live string quartet), Shadow Boxing (with live string quartet), Wild Eyes, Chronos, The Colour of Leaving (Winston and Cellist… more )

Encore: Crushed, Bottom Feeder