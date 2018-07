Recenze: Letošní Aerodrome oslnil hvězdnými jmény. Zastínila je jen pokulhávající organizace

DEN DRUHÝ: Vtipní Halestorm, energičtí Stone Sour a Lana na lanech

Druhý den, při kterém se počasí umoudřilo a přineslo typickou letní atmosféru, načalo pařížské djské duo Ofenbach, následované hardcoristy Being as an Ocean, elektropopovým projektem Belgičana Maxe Colombie Oscar and the Wolf, rockery Silverstein, jež si jistě pamatuje nejeden vyznavač kdysi velmi populární subkultury Emo, německou dvojicí Milky Chance, britskými rockery You Me at Six a Portugal. The Man – taktéž rockery, tentokrát však z amerického kontinentu. Česká scéna patřila kapelám Support Lesbiens a John Wolfhooker, poměrně početné publikum pak přilákal Marpo.

Hvězdnou čtveřici odstartovali američtí Halestorm. Sourozenecký band Lzzy a Arejaye Haleových byl ve svém výkonu maximálně upřímný a předvedl poctivou rockovou nálož, podtrženou výtečným vokálem Lzzy a showmanstvím jejího bratra Arejaye. Publikum se dočkalo třinácti skladeb včetně coveru Someone Like You od Adele a asi neznámější I Miss the Misery nakonec.