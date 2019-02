Recenze: Twenty One Pilots nesli fanoušky na vlně pozitivna

Co však dominovalo vystoupení Twenty One Pilots především, byla skvělá komunikace a kontakt s fanoušky, kdy se dvojice neváhala doslova vrhnout mezi ně. Stejně tak nelze opomenout ohromnou energii, nadšení a srdečnost, jež do svých vystoupení vkládají. To se odráží i na přijetí publika, jež v tomto ohledu spolupracovalo naprosto skvěle. Tedy pomineme-li The Quiet Game, při níž na výzvu zpěváka Tylera Josepha o absolutní ticho vydrželi vinou jednoho nedočkavce pouhé dvě vteřiny. No, v sousedním Polsku nás trumfli, jejich časomíra se zastavila na 04:34.

Ale težko to lze fanouškům v návalu euforie vyčítat. Všichni se přišli především bavit a spolu se svými oblíbenci si zatančit, zazpívat a užít si show, čehož se jim dle ohlasů, nadšení a stojících ochozů dostalo vrchovatě. A o to jde především.

Twenty One Pilots, 16. 2. 2019, O2 arena Praha

Setlist: Jumpsuit, Levitate, Fairly Local, Stressed Out, Heathens, We Don't Believe What's on TV, The Judge, Cut My Lip, Lane Boy, Nico and the Niners

B-Stage: Neon Gravestones, Bandito, Pet Cheetah

Main Stage: Holding on to You, Ride, My Blood, Morph, Car Radio

Encore: Chlorine, Leave the City, Trees

