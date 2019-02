Kája Saudek nikdy nepřestal vlastnit komiks Muriel a andělé. Rozsudek ale ještě není pravomocný

Soud však dal za pravdu Saudkovým dědicům. „Z dokazování podle mého názoru vyplynulo, že vlastnické právo Káji Saudka za jeho života vůbec nezaniklo. Pak přešlo na jeho dědice,“ uvedl soudce Tomáš Lehovec.

Kája Saudek zemřel v roce 2015 ve věku 80 let v motolské nemocnici v Praze. V nemocnici byl kreslíř od roku 2006, kdy upadl do kómatu poté, co mu v krku zaskočilo sousto.