Twenty One Pilots míří do Prahy

Twenty One Pilots (někdy stylizováno jako twenty øne piløts) je americká hudební skupina pocházející z Columbusu v Ohiu. Kapela oficiálně vznikla roku 2009 a jejími členy jsou Tyler Joseph a Josh Dun. Na svém kontě mají pět alb, z nichž dvě úvodní vydali, aniž by byli podepsáni pod nahrávací společností. První album se jmenovalo Twenty One Pilots (2009), druhé Regional At Best (2011). Následně se zapsali pod vydavatelství Fueled By Ramen a roku 2013 jim vyšlo album Vessel. 19. května 2015 (17. května 2015 na iTunes) vyšla jejich čtvrtá deska s názvem Blurryface. 5. října 2018 vyšla jejich už pátá deska s názvem Trench.

Kapela kombinuje prvky piana, bicích, ukulele, vokálů a příležitostně i baskytary a trumpety. Jejich texty jsou označovány za poezii, a jelikož je těžké poezii „vecpat“ (jak se vyjádřil Tyler) do hudby, často se ze zpěvu přechází v rapování. Kapelu lze jen stěží zařadit do jednoho stylu vzhledem k jejich variabilitě. Dle článku na mtv.com je duo obdivováno pro svá energická vystoupení naživo a pro svůj styl, označovaný jako „schizofrenní pop“, ve kterém spojují melodii vedenou pianem s recitovanými úseky. Podle slov členů je hlavním cílem kapely přinutit lidi zamyslet se a najít radost ve svém životě. Ačkoli hodně z jejich skladeb obsahuje narážky na křesťanskou teologii, jež obsahují i zprávy (i když nikoli zjevné) o Bohu a rovněž všichni členové kapely (dřívější i současní) jsou křesťané, Twenty One Pilots nelze považovat za křesťanskou kapelu.



Diskografie:

Twenty One Pilots (2009)

Regional At Best (2011)

Vessel (2013)

Blurryface (2015)

Trench (2018)



Členové:

Tyler Joseph – zpěv. Hraje na piano, ukulele, baskytaru, klávesy, syntezátory (2009–nyní)

Josh Dun – bicí, trumpeta (2011–nyní)



Zdroj: Wikipedia