Má ještě Věra Bílá naději? Pokus o návrat romské hvězdy sleduje nový dokument

Dokumentarista David Vondráček na sebe upozornil především snímkem Zabíjení po česku (2010) o takzvaných divokých odsunech a bezdomoveckou love story Láska v hrobě (2012). S Věrou Bílou natáčel několikrát, mimo jiné před patnácti lety do pořadu GEN – Galerie elity národa. Díky vzájemné důvěře prý zpěvačka pustila kamery i do svého největšího soukromí.

„Před dvěma lety mi Věra volala, ať přijedu do jedné vesnice u Chebu k frontmanovi kapely Roma Rock ‚Džinovi‘ – Dušanu Čonkovi –, že mi něco předvede,“ popisuje Vondráček vznik nejnovějšího projektu. „Přijel jsem tedy – a byl jsem překvapený. Jednak dosud neznámým rockovým zpěvem Věry a také její spoluprací s kapelou. Věra vypálila rockovou baladu s romskými folklorními prvky. Byl jsem úplně uhranutý tou sugestivitou. Intuitivně jsem tušil, že zde vzniká něco absolutně nového, co by stálo za dokument.“