ČT natáčí komediální krimi od tvůrce Kosma. Zločince stíhají Tři poldové a nemluvně

„Tři poldové a nemluvně je rodinná komediální detektivka, která se od ostatních liší téměř vším. Vraždu abyste v ní pohledali, naši detektivové většinou nevyjíždí na místo činu s houkačkou, ale s kočárkem a místo služební zbraně si nesmějí zapomenout dudlík a flašku se sunarem. Přesto i oni zažívají dramatické příběhy a přesto, nebo právě proto, zde spravedlnost a láska vždycky vítězí,“ prozradil k chystanému seriálu Tomáš Baldýnský.

Pro Českou televizi už napsal před dvěma lety komediální seriál Kosmo. Satirický příběh o cestě Čechů do vesmíru režíroval Jan Bártek, který se ujme režie i u Tří poldů a nemluvněte. Jeho spolurežiséra Radka Bajgara mohou diváci ČT znát jako tvůrce vodnického seriálu Neviditelní.

„Domácí české příběhy“

V novém kriminálním seriálu nebudou podle autorů, jako v každé správné detektivce, chybět dealeři drog, maskovaní lupiči a zločinci všeho druhu, nepůjde ale o nervy drásající krimi. Spíše o „domácí české příběhy“.

„Vše začíná tím, že se moje postava Karel Mlejnek – šéf oblastní kriminálky - dostává do zlomové životní situace a odchází do penze. Rodina by ho ráda viděla jako odpočívajícího dědu, který se stará o své vnouče a jezdí s kočárkem na poklidné procházky. To mu ale příliš nejde a neustále se montuje svým bývalým kolegům do vyšetřování,“ představil svou seriálovou postavu Svatopluk Skopal.