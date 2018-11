Graffiti v kořenech. Jan Kaláb nechce být falešný

video Point of Space Jana Kalába na výstavě i v monografii

Pak přišel s nápadem 3D-graffiti. Trojrozměrné sádrové nápisy nejprve rozmisťoval na římsách po městech, později je zvětšoval do soch. Na výstavě ukazuje například „draka“, práce na něm byla pro Kalába prvním setkáním se sklářskou technikou.

Se sprejem v ruce navštívil svět od Moskvy po Rio de Janeiro. Na vlaky i domy vytvořil stovky graffiti, jindy vylíval barvou praskliny v asfaltu. To si ještě říkal Point nebo Cakes a snažil se zůstat v anonymitě.

„Když jsem dělal svůj první piece v roce 1993, bral jsem to stejně zodpovědně, jako když jsem dělal výstavu v Trafo Gallery. V podstatě se jen proměňovala forma v čase a zkušenostmi, které jsem nabíral.“

Absolutní štěstí

Graffiti podle jeho slov zůstávají součástí jeho tvůrčích kořenů. „Kdyby to tak nebylo, bylo by to falešný,“ podotýká. Bez šablon maluje akrylem duhové kulové tvary nebo ze stejných tvarů vytváří sochy.

Při malování prý už párkrát pocítil absolutní štěstí. Většinou před posledním tahem štětcem, u dokončení díla, u něhož ví, že se zase posunul dál. Návštěvníci mohou zažívat štěstí z jeho tvorby do konce prosince. Kaláb aktuálně také vystavuje v italské Bologni a americkém Orlandu.