Naše rodinné album. ČTK vybrala fotografie, které shrnují vzpomínky na sto let republiky

Práci na knize předcházel výběr snímků z fotoarchivu ČTK. Agentura vznikla ve stejný den jako Československo, 28. října 1918 a připomíná si tak letos „stovku“ stejně jako republika.

„Ucelený výběr fotografií za 100 let zpětně, na kterém pracoval v ČTK tým lidí několik měsíců, není úplně samozřejmost. Navíc jsme měli v té době ambiciózní projekt výstavy Okamžiky 100letí, kde jsme původně měli snahu představit 100 let republiky ve 100 fotografiích. Ukázalo se však, ze to není zrovna jednoduchý úkol a výstava nakonec ukazuje fotografií více než 160,“ říká šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch.

„Snad tohle byl ten moment, kdy vznikla myšlenka vydat knihu, kdy ke každé fotografii připojí komentář jiná osobnost,“ doplňuje Petr Mlch.