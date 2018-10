Mistra Kyliána každý pozná. Na jeho choreografii tančí Národní divadlo i ČT art

Choreografie, z nichž jsou složeny Mosty času, vytvořil Kylián původně pro Nizozemské taneční divadlo (Nederlands Dans Theater – NDT). Inspiroval se v nich hudbou Igora Stravinského, Antonia Vivaldiho nebo Wolfganga Amadea Mozarta.

Program otevírá Žalmová symfonie – jedna z prvních Kyliánových choreografií, jimiž si získal věhlas v tanečním světě. Pochází z doby, kdy jako umělecký šéf NDT teprve začínal, na českém pódiu se uvedení dočkala až nyní.

„Ta choreografie je čtyřicet let stará. Chtěl jsem, aby byl vidět vývoj práce, od doby, co jsem Prahu opustil, až skoro dodneška,“ poznamenává Kylián. Do světa se vydal na konci šedesátých let po ukončení pražské taneční konzervatoře. Prošel balety v Londýně a Stuttgartu a poté zakotvil v Haagu, kde působil čtvrtstoletí a dovedl tamní taneční soubor na světovou špičku.