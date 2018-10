Film Toman ukazuje salámovou metodu nástupu komunistů k moci. To je aktuální, říká režisér Trojan

„Dějiny se opakují v jakýchsi sinusoidách a my se dnes blížíme něčemu, kdy nějaké jiné osobě, a máme jich tady celou řadu, by se něco podobného určitě mohlo stát, a taky si myslím, že se to děje,“ naznačil režisér Trojan, v čem vidí přesah poselství svého snímku do současnosti.

„To je princip salámové metody, kdy se postupně z demokratických institucí a principů ukrajuje,“ pokračoval. Přesně to se podle něj stalo po druhé světové válce, kdy komunisté postupně budovali svoji mocenskou pozici, až se v únoru 1948 mohli chopit moci relativně snadno. „Ta demokratická část společnosti jim to svojí laxností umožnila,“ varoval.