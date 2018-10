Byl Toman českým Schindlerem? Ondřej Trojan natočil dějepisnou lekci o šéfovi poválečné rozvědky

Ondřej Trojan je především producentem (zejména filmů Jana Hřebejka), ale ani jiné filmařské profese mu nejsou cizí. Koneckonců vystudoval na FAMU režii a k režírování se čas od času vrací. Po celovečerním debutu Pějme píseň dohola (1990) následovaly snímky Želary (2003) a Občanský průkaz (2010). Hrdinové obou posledních filmů se musejí vyrovnat s nesvobodnou dobou: při ukrývání se před nacisty za protektorátu a při dospívání za normalizace.

I v Tomanovi se Trojan vrací do minulosti. Do let 1945 až 1948, tedy tzv. třetí republiky, která byla přiškrceným nádechem mezi dvěma totalitními režimy. A svou roli v přidušení svobody tehdy sehrál i Zdeněk Toman: maďarský Žid narozený na Podkarpatské Rusi studoval v Praze, druhou světovou válku přečkal v Londýně, následně vyšplhal po kariérním žebříčku komunistické strany, která se mu za jeho služby odvděčila oprátkou, z níž se mu ovšem podařilo vyvléct.

Postava Zdeňka Tomana je o to zajímavější, že jeho vlastní osud v sobě koncentruje mnohé z osudu a problémů československé republiky.

Lekce z dějepisu

„Snažil jsem se ten film natočit bez jakýchkoli klišé,“ říká Ondřej Trojan o filmovém vyprávění skutečného příběhu. „Chtěl jsem, aby byl absolutně pravdivý, takže jsem přizval jako poradce historiky a s nimi jsme každou scénu zkoumali, jestli je opravdu autentická.“

Trojan, jenž napsal scénář spolu se Zdeňkou Šimandlovou, vycházel prý z rozhovorů, které poskytl sám Toman, z archivů ministerstva vnitra a v kontaktu byl také s nevlastní Tomanovou dcerou.

Autenticitu hranému příběhu dodává také výběrem herců, které se snažil co nejvíce připodobnit skutečným osobám. S nimi mohou diváci ve filmu porovnat třeba Romana Luknára jako Jana Masaryka, Stanislava Majera jako Rudolfa Slánského či Aleše Procházku v roli Klementa Gottwalda. Představitele Zdeňka Tomana našli tvůrci v Jiřím Macháčkovi, jeho ženu hraje Kateřina Winterová.