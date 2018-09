Němý Svatý Václav se znovu ozval. První československý velkofilm byl ve své době propadák

„Hudba celého filmu má žádoucně ušlechtilý a vážný výraz, je diskrétní v barvách a v celku šťastně uhozuje na starobylý, romanticko-legendární tón.“ Tak popisuje hudbu k jednomu z posledních němých filmů a zároveň k prvnímu československému historickému velkofilmu dobový kritik.

Velikost zakázky vyžadovala spolupráci dvou předních skladatelů Oskara Nedbala a Jaroslava Křičky. Jejich kompozice v podání symfonického orchestru doprovázela snímek už při prvních promítáních.

Pak se na notový zápis na osmdesát let zapomnělo. Partituru náhodou objevil historik Viktor Velek v archivu Svatovítské katedrály a s dirigentem Janem Kučerou filmovou hudbu znovu vzkřísili. „Ty party byly neúplné, potrhané, špinavé a hlavně nebylo jasné, na který obraz má hudba jít,“ naznačuje úskalí rekonstrukce skladby Jan Kučera.

Svatý Václav přišel do kin pozdě

Snímek nazvaný prostě Svatý Václav byl ve své době překvapivě propadákem. Přišel až po velkolepých oslavách tisíce let od světcovy smrti a v kinech už navíc běžely ozvučené filmy.

Dočkal se také ideologické kritiky. „Někteří to napadali, že je to příliš náboženské, někteří zase, že to je málo náboženské, že se v tom promítají různé politické vlivy,“ upozorňuje dramaturg orchestru FOK Martin Rudovský.

Svatý Václav je druhým výsledkem partnerské spolupráce orchestru FOK s Národním filmovým archivem po uvedení snímku Obchod na korze. Na programu byl poprvé ve středu, podruhé zazní ve čtvrtek večer.