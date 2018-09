Tereza Boučková závod s časem sice nevyhrává, ale nevzdává

Název Závod s časem dostala novinka podle závodů dračích lodí, jichž se autorka také účastní. „Naše loď veteránek se pere se svými handicapy, stárnutím, vším, co nás bolí. A když dojedeme, tak vítězíme samy nad sebou. O tom je vlastně celý život,“ domnívá se.

Do nejnovějšího titulu sebrala fejetony, které publikovala v novinách a časopisech a také v knize Jen tak si trochu schnít z roku 2004. Mrzelo ji prý, že některé už nejsou k dohledání. „Snažila jsem se vybrat ty nadčasové. Vynechala jsem fejetony politické, protože ty stárnou nejrychleji,“ uvedla.

V něm zpracovala své zkušenosti s adopcí dvou romských chlapců a reakcemi, které toto osobní rozhodnutí vzbuzovalo v okolí. V knihách pak doplnila jejich příběh o strmý pád – drogy, pasťáky, vězení. O všem mluvila otevřeně a byla za to kritizována.

Ve fejetonech se podělila také o své pohledy na známé umělecké osobnosti, jako je režisér Jiří Krejčík, choreograf Jiří Kylián, zpěvačka Marta Kubišová nebo undergroundová kapela The Plastic People of the Universe.

Zatím poslední novou knihu vydala před dvěma lety. V románu Život je nádherný opět vycházela z osobních zkušeností a témat, vyrovnává se v něm mimo jiné s Alzheimerovou chorobou své matky. Tento námět nyní rozvíjí v chystaném scénáři.