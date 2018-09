No ale ona vypadá jako my! Londýnský festival ocenil královnu kovu a skla Evu Jiřičnou

Z její designérské i architektonické kreativity těží jak veřejné instituce, tak soukromé osoby. Navrhovala pro zakázky v New Yorku, San Franciscu či Florencii a samozřejmě v Londýně, kde její tvůrčí otisk nesou například designérské prodejny značek jako Hugo Boss či Vidal Sasson.

Rohy neměla, talent ano

Přes úspěchy za hranicemi jméno Eva Jiřičná lidé v Československu dlouho neznali. Po studiu architektury nejprve na pražské technice a poté u Jaroslava Fragnera na Akademii výtvarného umění dostala možnost odjet na stáž do Londýna. Do Británie přijela poslední červencový den – a za necelý měsíc se stala proti své vůli emigrantkou. O invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa jí prý řekla bytná. Následně jí přišel z velvyslanectví dopis. Vaše doložka je zrušena a návrat do vlasti z důvodu veřejného zájmu nežádoucí, stálo v něm.

„Moje první práce byla ve velké kanceláři, kde pracovalo dva tisíce architektů, a tam jsem se zapojila do projektu škol, šlo víceméně o systém paneláků, ale dělaly se z překližky, což mělo výhodu, že dlouho nevydržely, takže se velice jednoduše demolovaly a vyměňovaly za něco lepšího,“ vzpomíná na londýnské začátky Jiřiná.

Po roce přešla do ateliéru Louise de Soissons, který projektoval nový přístav v Brightonu. Zůstala v něm třináct let. „Tam jsem se naučila, jak se dělají velké inženýrské stavby. Můj šéf měl ve mně z nějakého zvláštního důvodu důvěru, takže mě nechal dělat, co jsem ve svých třiceti letech s mizernou angličtinou byla schopna dělat. Doteď je to pro mě nepochopitelné,“ přiznává Jiřičná.