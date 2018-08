Soundtrack Poděbrady vstupuje do Roku ďábla, upsal se filmovým melodiím

„Eric Serra je dvorním skladatelem režiséra Luca Bessona. Letos je to třicet let od uvedení jeho prvního velkého filmu Magická hlubina. Zazní i hudba filmů Brutální Nikita a Wasabi nebo bondovky GoldenEye. Tina Guo je sólistkou Hanse Zimmera, teď s ním dokončila dvouleté turné po světě. V Poděbradech hostuje v projektu Vivaldiano,“ upřesnil Michal Dvořák.

„S Karlem Holasem z Čechomoru máme na Barrandově vedle sebe studia, takže vím, že s Petrem Zelenkou a Frantou Černým připravuje už měsíc docela velké rošťárny, jsou to velcí recesisti,“ mají se podle ředitele festivalu, hudebníka Michala Dvořáka, návštěvníci úvodního koncertu na co těšit.

Video of To nejlepší z filmové hudby - Soundtrack Festival Poděbrady 2017

Z českých tvůrců si ocenění odnese skladatel Ondřej Soukup, i on pro Poděbrady připravil obrazově-hudební program ze svých filmových melodií, spojených zejména se snímky Jana Svěráka. Další koncerty můžou návštěvníci slyšet v doprovodném programu, zahraje například Aneta Langerová nebo David Koller.

Připraven je také filmový večer Miloše Formana. „Forman v Poděbradech – stejně jako Václav Havel a Ivan Passer – studovali na místním zámku, kde bylo tenkrát gymnázium,“ připomíná Dvořák souvislost mezi uznávaným filmařem a místem festivalu.

Koncertní podobu dostane na přehlídce i soundtrack k úspěšné počítačové hře Kingdom Come: Deliverance. „A nesmíme zapomenout na program pro děti, tedy pohádky S čerty nejsou žerty a Ať žijí duchové v orchestrálním podání,“ doplnil Dvořák.

ČT hledá nejlepší novou znělku k seriálu Sanitka

Letošní novinkou je Cena ČT. „Každý úspěšný projekt by měl myslet na budoucí generace,“ nepochybuje ředitel festivalu. Smyslem ocenění je totiž pomoci mladým skladatelům prosadit se. „Sám dobře vím, jak je těžké natočit svou první skladbu třeba se symfonickým orchestrem v dobrém studiu, a to vše my vítězi nabízíme,“ vysvětlil Dvořák.

Zadáním prvního ročníku bylo vytvořit autorskou hudbu ke znělce seriálu Sanitka. Z téměř třicítky odevzdaných skladeb porotce nakonec nejvíce zaujala verze Matyáše Vonze.