Mighty Sounds rozbíjí Tábor pro Anti-Flag nebo Royal Republic

K největším letošním hvězdám patří punkrockoví Anti-Flag, zahrají v neděli na závěr festivalu. Koncertují už třicet let a po celou dobu se snaží bourat mýtus amerického snu. Protestují proti konzumu, rasismu i válce. Například po útocích 11. září kritizovali vpád armády USA do Afghánistánu, některé obchody proto začaly stahovat jejich nahrávky z prodejních pultů. V Česku se ale kapele daří – na Mighty Sounds přijede už potřetí.

Zahrají ale taky Royal Republic. Švédští rockeři politiku a hudbu nemíchají. Sami o sobě říkají, že jiné než veselé melodie psát neumí. „Přijedou třeba i Sick of It All nebo Booze & Glory a celá řada dalších žánrových jmen. Kromě nich máme i mnoho menších interpretů. Po delší době dorazí slovenští Polemic,“ doplnila za organizátory festivalu Markéta Štechová.