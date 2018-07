V kůži Anny Frankové. Virtuální realita vede do úkrytu, kde vznikal slavný deník

Dům Anny Frankové patří mezi nejznámější památky v Amsterdamu. Teď přitahuje další pozornost návštěvníků novou virtuální prohlídkou. Vizualizace trvá asi 25 minut a turisté si během ní mohou prohlédnout v podstatě stejné prostory jako při reálné prohlídce.

„Je to jedinečný zážitek, protože můžete cítit to, co cítila ona sama. Její naděje a obavy, zatímco mohla jen šeptat. Když zakašle, bojí se, že ji někdo uslyší. Bojí se podívat ven, aby ji někdo nezahlédl. Poznáte, jaké to je, schovávat se a bát se o život,“ tvrdí vývojářka Tina Tranová ze společnosti Oculus, která se na nové prohlídce podílela.