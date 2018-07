Od svatby k pohřbu. 100 dnů Charty 77 mapuje průvodce

V únoru 1976 oslavuje Ivan Jirous, člen undergroundové kapely The Plastic People of the Universe, svatbu v Bojanovicích. Kamufláž akce, která je ve skutečnosti manifestací svobodného myšlení, režim ale nepřelstila. Plastici jsou zatčeni za výtržnictví, saxofonista Vratislav Brabenec je odsouzený k osmiměsíčnímu nepodmíněnému trestu, Ivan Jirous si má ve vězení odsedět dokonce osmnáct měsíců.