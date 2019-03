V Dejvickém divadle objevují lék proti AIDS

„Je to i příběh půjčování obrovských peněz, založení firmy a spousty důležitých a riskantních rozhodnutí,“ podotýká autor i režisér hry Petr Zelenka. „Je to hra o lidech, jejich osudech a tom, jak bojují, aby udělali něco, co změní svět,“ dodává Ivan Trojan.

Antonín Holý zemřel 16. července 2012 v den svého dalšího velkého životního úspěchu, kdy americký úřad pro kontrolu léčiv schválil jeho přípravek jako vůbec první lék pro snížení rizika nákazou virem HIV. Přestože za svůj život získal řadu cen, Nobelovy se nedočkal.