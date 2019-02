Albertová, Dvořáková, Topol a Malý. Jména nových dam a rytířů české kultury

Helena Albertová pochází z rodiny právníka, který byl po únoru 1948 odejit „do výroby“. Po maturitě pracovala nejprve v divadle v Klatovech, později získala místo v Praze na Vinohradech. V roce 1970 absolvovala sociologii a filozofii na pražské filozofické fakultě. V letech 1962 až 1973 byla provdána za herce a dramatika Pavla Landovského.

V polovině 70. let přešla do Divadelního ústavu, kde pracovala ve scénografickém odboru, poté v odboru výstav. V roce 1989 se rozhodla pro svobodné povolání, avšak o rok později se stala ředitelkou ústavu, kterou byla až do roku 1995, poté v této instituci působila jako kurátorka výstav. Albertová je také autorkou několika dramatických kusů (Parádní pokoj, Letní kino, Život nebo Příběh Jana Jakubce), napsala také 14 her, které odvysílal Český rozhlas.

Historička a spisovatelka Zora Dvořáková je spoluautorka první životopisné knihy o Miladě Horákové a také rozsáhlé publikace o třetím odboji. Její otec byl sekretářem YMCA, proto nemohla po maturitě studovat a nejprve učila v pohraničí. Až na čtvrtý pokus byla přijata na filozofickou fakultu, po promoci v roce 1961 našla práci u středočeských památkářů. Podílela se na vzniku památníku Karla Čapka ve Strži, ale i na realizaci dalších muzejních expozic.

Její život výrazně ovlivnil sňatek s někdejším politickým vězněm, spoluzakladatelem klubu K 231 Vladimírem Dvořákem. Na začátku normalizace byla propuštěna ze zaměstnání, soustředila se tedy na soukromé bádání. Napsala knihy například o Josefu Václavu Myslbekovi, Josefu Zítkovi nebo Miroslavu Tyršovi a zařadila se mezi uznávané autory literatury faktu.

Popravená a vězněná herečka

Anna Letenská, oceněná in memoriam, pocházela z divadelnické rodiny a sama mezi roky 1939 a 1942 patřila k výrazným tvářím Vinohradského divadla. Prosadila se i ve filmu. Jejím posledním snímkem se stala komedie Přijdu hned, kterou dokončila v době, kdy byl její manžel Vladislav Čaloun zatčen za pomoc rodině lékaře, jenž ošetřoval jednoho z parašutistů, kteří zabili říšského protektora Reinharda Heydricha.

Po dokončení filmu zatkli začátkem září 1942 i Letenskou, která byla 24. října zastřelena v koncentračním táboře Mauthausen. „Za některé postoje se platí, a třeba i cenou nejvyšší,“ prohlásil ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer, který za herečku cenu převzal.

Za herečku Jiřinu Štěpničkovou, která po nevydařeném pokusu o emigraci téměř deset let strávila v pardubické věznici, převzal vyznamenání její syn, herec Jiří Štěpnička. Pražská rodačka hrála od roku 1928 v Osvobozeném divadle, o dva roky později získala angažmá v Národním divadle.

Ve filmu debutovala v roce 1931 ve snímcích Muži v ofsajdu a frašce Miláček pluku. Oslnila například rolí divadelní i filmové Maryši, za kterou získala ocenění na festivalu v Benátkách. V roce 1936 přišla do Divadla na Vinohradech, kde působila až do svého zatčení v říjnu 1951.

Tehdy se stala obětí provokace Státní bezpečnosti (StB), která ji přiměla k pokusu o emigraci do západního Německa. Ve vykonstruovaném procesu, kdy pro ni prokurátorka žádala trest smrti za špionáž, dostala v prosinci 1952 za vlastizradu 15 let vězení, propuštěna byla v roce 1960.

Než ale byla v roce 1968 rehabilitována, sháněla jen těžko práci, až po dlouhých přímluvách dostala na podzim 1961 angažmá v divadle v Kladně a od další sezony hrála v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého.

Chartisté Topol a Malý