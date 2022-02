Kůrovec na Vysočině ustupuje, lesníci omezili kácení. Na obnovu porostů ale chybí sazenice

V Jizerských horách a Krkonoších od nedělního rána připadlo na některých místech i přes 30 centimetrů sněhu, sněžilo až do pondělního večera. Pro nákladní dopravu byla uzavřená silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov a dál do Polska, v Libereckém kraji narazil vlak do spadlého stromu, na Karlovarsku se srazila tři osobní vozidla s nákladním autem. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před sněžením platila nejprve do pondělního odpoledne, týkala se Jizerských hor, Krkonoš, Šumavy nebo Jeseníků. Později ale ČHMÚ výstrahu prodloužil, nově platí do úterních 9:00.