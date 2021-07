Jihlava zpoplatnila parkoviště u kulturního domu, auta se teď hromadí o pár metrů dál

První den po zpoplatnění technické služby vybraly jen čtyřicet korun. Celodenní parkování je tam zvýhodněné na padesátikorunu. I tak je ale z šedesáti míst obsazená pravidelně asi pětina. O to víc se auta přelévají do okolí. „Auta, co tady obvykle parkovala, jsou samozřejmě zaparkovaná ve všech ostatních ulicích,“ myslí si řidička Monika Urbanová.

Navzdory zatím malému vytížení radnice za změnou stojí. „V centru může být parkování kapacitnější, ale určitě bude zpoplatněné,“ uvedl jihlavský radní Jaroslav Vymazal (ODS). Čím blíž centru, tím spíš by měli parkovat místní. A dojíždějící za poplatek, taková je jihlavská idea do budoucna. Přespolní by měli využívat hlavně sběrná parkoviště na okraji města a dojíždět do centra hromadnou dopravou.

Dalších míst pro nová parkoviště moc není

„Jihlavané provozují asi 25 tisíc aut, přitom víme z analýzy, že máme 22 tisíc parkovacích míst. Trend automobilizace ještě pořád postupuje,“ říká Vymazal. Podle stejného trendu by do pěti let mohli jihlavští řidiči mít až 29 tisíc aut. Potenciálních míst pro nová parkoviště přitom moc není. Městská pracovní skupina chce na podzim začít představovat plán, jak vyjít s parkovacími místy. I když pro některé za poplatek.