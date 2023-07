Stát hledá kvůli případné gigafactory místo pro leteckou záchranku z Líní, jednou z variant je letiště v Klatovech

Starý armádní hangár na letišti v Klatovech je jedna z možností, kam by se mohla letecká záchranná služba po zrušení líňského letiště přesunout. Technické parametry splňuje. „My bychom byli rádi, kdyby tady letecká záchranka sídlila, ovšem za určitých podmínek. Teď podmínky k tomu určitě nejsou,“ popsal místopředseda aeroklubu v Klatovech Pavel Kratochvíl.

„Pokud by tam záchranka měla najít ať už přechodné, nebo trvalé stanoviště, znamená to vybudování zázemí nejen pro samotný letecký provoz, ale také opravy vrtulníků,“ dodal starosta Klatov Rudolf Salvetr (ODS).

Podle odhadů by přesun stál několik nižších desítek milionů korun. Nejde ale jen o peníze. Jde hlavně o čas doletu. „Já se domnívám, že pokud by zůstala i obslužnost Karlovarského kraje, tak klatovské letiště není vhodné pro to, aby ho obsluhovalo. To je celkem evidentní,“ upozornil Kratochvíl.