SeČTeno z Karlovarského kraje: Do lázní může minimum hostů, hotely bojují o přežití

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (STAN) by vláda neměla omezovat klienty, kteří si chtějí svůj ozdravný pobyt platit sami. „Medicínské lázeňské pobyty by měly být přístupné bez rozdílu všem,“ řekl. Hygienická pravidla jsou podle něj velmi přísná a striktně dodržovaná, a snižují tak možnost přenosu na minimum.

Společnost ale utrpěla úbytkem zaměstnanců. Podle Argmana to nebylo ani kvůli nemoci covid-19, ale spíš kvůli samotným opatřením. „Je to nepříjmené. I přesto, že máme spoustu věcí modernizovaných a mechanizovaných, tak je tam velký podíl ruční práce. Když zkušené zaměstnankyně zůstanou doma, těžko se to nahrazuje,“ řekl.

Kvůli velkým omezením už začala firma také přemýšlet nad tím, jak si vychovat další generaci pracovníků. „Zabýváme se například tím, že bychom si chtěli udělat nějaké vlastní odborné učiliště, abychom si vychovali nástupce. Snažíme se také do výroby zavádět prvky, které budou lidem ulehčovat práci,“ dodal ředitel.

Když se hudbě nedaří

Naopak výrobci hudebních nástrojů momentálně bojují o přežití. Například společnost Amati - Denak měla problémy i před covidem. „Vliv (pandemie) není tak velký, jako je konkurz, jako je úpadek. Covid byl jenom takový druhý dopad, který drtivou většinu toho momentálního úpadku tolik neovlivnil, ale je pravda, že to první čtvrtletí letošního roku bylo poměrně horší,“ řekl krizový manažer firmy Jiří Melničuk.

Firma však i nadále funguje. „Hledáme nového majitele, probíhá výběrové řízení. Očekávám tak někdy během letních měsíců, že by to mělo být ukončeno a měl by být nový majitel,“ uvedl Melničuk s tím, že jako problém vnímá to, že do Amati se dlouho neinvestovalo. Firmu navíc podle krizového manažera už dříve poškodil anglický vlastník, za kterého se například prodávalo i pod výrobními náklady nebo se za nástroje nezaplatilo vůbec.