Hrob odbojáře zavražděného komunisty jednoho dne zmizel. Jeho vnuk po něm pátrá

Osudný mu byl až ten třetí odboj. Křivku zabili v červenci 1951 v brněnské věznici na Cejlu. Jeho poslední přání, aby byl zastřelen jako hrdý voják, ale nevyslyšeli. Zemřel tak oběšením. „Urna s popelem Petra Křivky byla poté uložena tajně do společného hrobu na ústředním hřbitově,“ popsal Navara.

Až o sedmnáct let později, po mnoha urgencích rodiny a po částečném uvolnění poměrů, se podařilo urnu získat a pohřbít Petra Křivku se všemi poctami. „Máme potvrzení, kde už se píše, že bude uložen na čestném místě, sektor 56,“ přiblížil spisovatel Miroslav Kasáček.

Náhrobek byl ale na místě jen pár let. „Po roce 1970, tedy po dvou třech letech, tady ten hrob prostě nebyl,“ popsal vnuk Petra Křivky Milan Jedlička. „Neřekli nám (k tomu) vůbec nic,“ dodal.

Hrob se možná nikam nepřesunul

Podle historiků by ale urna mohla být stále na stejném místě. V pátrání jim pomáhají i dobové fotografie. „Pokud se stoprocentně shodneme, že je to toto místo, tak bychom to odkryli a udělali panu Křivkovi řádný pohřeb,“ řekl Kasáček.

Je tak možné, že v příštích letech na výročí úmrtí Petra Křivky už bude jeho vnuk zapalovat svíčky na skutečném hrobě. Doteď má rodina jen jakýsi symbolický, ve kterém je urna s jeho čepicí, vlajkou a fotografií.