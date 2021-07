Oblíbené pochoutky skladatele Janáčka nabízejí brněnské kavárny

Podle receptů Janáčkovy hospodyně napekly cukráři

Janáčkovy oblíbené dezerty, tentokrát už ze skutečných surovin, nabízejí některé brněnské cukrárny a kavárny. Lidé tu můžou ochutnat šípkové cukroví, koblížky nebo čokoládový dort. „Korpus jsme neupravovali vůbec, zůstal v původní verzi. Upravoval se jenom krém, tam jsme přidali čokoládu a navíc jsme přidali ještě meruňky, aby něco rozbilo to úplně sladkou chuť,“ popsala cukrářka Kristýna Kovářová.

„Není to klasická kremrole, ta je z listového těsta a plní se bílkovým krémem. Tohle jsou trubičky, je to něco jako linecké těsto, nepoužívá se do toho vůbec cukr, sladí se to náplní,“ přiblížil další nabídku cukrář Vit Martinák.