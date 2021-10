Omezit kácení kolem elektrického vedení se snaží distributor s vědci. Pod dráty sázejí nízký porost

Dosud museli energetici vjet do ochranných pásem pod elektrickým vedením asi jednou za dva roky a pomocí strojů vše vykácet. Údržba zeleně firmu vyjde ročně na sto milionů korun. Spolu s vědci chtějí v budoucnu častým zásahům do porostů zabránit. Zasazené keře porostou maximálně do výšky tří metrů a nebude tak potřeba kácet ani sekat.

„Při zajišťování ochranného pásma zůstávají často vykácené lesní průseky. Naším cílem je, abychom tato místa dokázali řízenou výsadbou znovu osadit náhradní zelení,“ uvedla projektová manažerka EG.D Denisa Litvanová.

Běžně se musí do porostu pod vedením zasahovat jednou za dva až tři roky, nově bude moci firma nechat rostliny růst i desítky let. Zároveň zabrání tomu, aby se šířily invazivní druhy, jako je akát, který se do průseků dostává.

Nízké porosty nabídnou ochranu hmyzu a ptákům

Podle vědců stoupne druhová rozmanitost. Navrhli druhově bohaté trávníky. „Monitorovali jsme podmínky, dělali rozbory půdy, botanické vzorky, zastoupení hmyzu. Na základě toho jsme navrhli tři směsky: jednu druhově chudší, která je postavená na kostřavě rákosovité, potom střed a pak hodně druhově bohatou, kde je zastoupeno 40 druhů,“ popsal Pavel Knot z Ústavu výživy zvířat a pícninářství Mendelovy univerzity v Brně.