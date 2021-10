Majitelé karavanů u Orlické přehrady musí zlikvidovat přístřešky. Jsou to černé stavby

Majitelé karavanů v kempu Radava u Orlické přehrady pomalu odstraňují různé podomácku vyrobené přístřešky. Podle stavebního úřadu jde to černé stavby. „Je to špatné, jsem tady třicet let a letos takové stresy,“ postěžoval si jeden z majitelů karavanů. Ještě nedávno měl jeho karavan dřevěnou střechu a celá stavba připomínala spíš chatu. Zůstala jen veranda, i ta ale musí pryč.

O prázdninách v kempu hořelo. Policie má dvě vyšetřovací verze: nedbalost nebo úmysl. „V případě havárie nebo údržby musí mít majitelé karavanů možnost v krátkém čase svoje místo opustit,“ poznamenal ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. To kvůli přístřeškům nemuselo být možné.