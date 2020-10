Českokrumlovská nemocnice oddělila pacienty se žloutenkou. Hygienici očekávají nárůst případů

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové ale zatím jde o první vlnu onemocnění. „Z našeho šetření to vypadá, že první expozice byla kolem 2. září. Každým dnem nám přibývají případy další onemocnění, můžeme očekávat i druhou vlnu,“ uvedla.

Na možný nápor dalších pacient se žloutenkou se proto v českokrumlovské nemocnici už chystají. „Jsme připraveni buď aktivovat pandemický plán, kde bychom omezili operativu a vyčlenili ještě jednu stanici na chirurgii,“ řekl Florián.

Nemocnici ale chybí volná lůžka, dodat by je mohla zařízení v Písku a Strakonicích. „V případě, že by se nám podařilo sehnat postele a personál, otevřeli bychom jednu stanici na nově rekonstruované léčebně dlouhodobě nemocných, kde dosud nemáme žádné pacienty,“ uvedl Florián.

Jídelna je zavřená, prochází dezinfekcí

Nákaza se na jihu Čech rozšířila z jídelny v blízkosti českobudějovického nádraží, kde jídlo připravovala kuchařka nakažená hepatitidou. Nemoc na ni nejspíše přenesl jiný člověk. „Kuchařka onemocněla 29. (září). Týden předtím, kdy se vařilo, od 21. do 25. září byla nepochybně expozice. Ti, kteří se stravovali v tomto zařízení, pokud by na sobě pozorovali zdravotní problémy, měli by navštívit ošetřujícího lékaře,“ uvedla Kotrbová.

Připomněla, že zdrojem onemocnění je vždy člověk, nemoc se ale může šířit například právě skrze kontaminované jídlo. „Bohužel se to stalo i v době, kdy zdůrazňujeme, jak je důležité mytí a dezinfekce rukou,“ dodala hygienička. V současnosti je provoz uzavřený a prostory procházejí sanitací.