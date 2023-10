Ceny domů a bytů jdou mírně dolů. Kvůli drahým hypotékám klesá zájem o vlastní bydlení

I tak je zájemců ale výrazně méně, zejména kvůli vysokým úrokovým sazbám hypoték. Právě to tlačí ceny některých nemovitostí dolů. Vidět je to i na inzertních portálech, kde přibývá nemovitostí se slevou. „Z necelých deseti tisíc, které jsou aktuálně v nabídce, je zhruba třetina ve slevě. Bavíme se o slevě, která je od sto tisíc korun výše,“ uvádí mluvčí Bezrealitky.cz František Brož.

Situace se prý v brzké době nezmění

U části nemovitostí přitom majitelé ceny snížili ještě výrazněji. V některých případech i o více než milion. Podle analytiků začínají klesat třeba ceny bytů v panelových domech. „Paneláky v Česku mají takovou specifickou vlastnost. Když trh roste, oni hromadně svou cenu zvyšují. Když na trhu poptávka klesá, tak klesají hromadně i ceny panelových bytů. Teď jsme v momentu, kdy se čeká na to, jestli ceny definitivně začnou padat,“ dodává Brož.

I ceny bytů v prakticky totožných panelových domech se můžou lišit. Třeba v tom, který prošel rekonstrukcí a je zateplený, můžou být o více než deset procent dražší než v tom, který rekonstrukcí neprošel.

Podle dat poradenské společnosti Deloitte ceny bytů klesají třetí kvartál v řadě. V letošním druhém čtvrtletí asi o půl druhého procenta. „Z mého pohledu se situace v brzkých měsících nezmění. To znamená, že lze čekat ještě mírnou korekci, nicméně nebude zásadní. Uvidíme, co se stane na jaře příštího roku, kdy vždycky trh ožívá,“ říká ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví Deloitte Petr Hána.

U novostaveb se ceny drží

Ceny nemovitostí ale nejvíce určuje takzvaný primární trh, tedy novostavby – a tam se ceny spíš drží. „Ono je to tím, jaké jsou náklady na výstavbu developerských projektů. Do těch cen se promítají ceny pořízení pozemku a zároveň ceny, které se týkají výstavby, to znamená stavební náklady,“ uvádí Hána.

Více než dvě stě nových bytů teď roste třeba v pražských Modřanech, z první etapy výstavby už se jim podařilo prodat sedmdesát procent bytů. „Probíhají přípravné práce pro zahájení druhé etapy. Tam je prodáno přes dvacet procent bytů,“ říká vedoucí projektu Skanska Residential Ondřej Tobišek.

Aby teď nalákali více zájemců, nabízejí na některých projektech třeba garážové stání nebo sklep zdarma. Podobný přístup volí i další developeři. „Pro zimní a jarní období vidíme určitou stagnaci cen a určitou možnost využití nějakých marketingových bonusů, akcí, zaváděcích cen,“ přemítá předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský.