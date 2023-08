Itálie zavádí 40procentní daň z letošních mimořádných zisků bank

Daň z bankovních mimořádných zisků vláda začlenila do rozsáhlého balíku opatření, která sahají od licencí na taxi až po zahraniční investice. Podle agentury ANSA by daň mohla přinést do státní kasy přes dvě miliardy eur (48,5 miliardy korun).

„Stačí se podívat na zisky bank v prvním pololetí roku 2023, které jsou také výsledkem zvýšení sazeb Evropské centrální banky, abychom si uvědomili, že nemluvíme o pár milionech, ale mluvíme o miliardách,“ řekl Salvini na tiskové konferenci v Římě, na níž se objevil bez premiérky Giorgie Meloniové. Vůdce krajně pravicové Ligy je považován za nejhlasitějšího člena vládnoucí koalice, když jde o populistické otázky, píše Bloomberg.

„Jestliže (je pravda, že) se náklady na peněžní zátěž pro domácnosti a podniky zvýšily a zdvojnásobily, nezdvojnásobilo se stejně to, co dostávají majitelé běžných účtů,“ řekl Salvini a dodal, že existuje velký rozdíl mezi sazbami uplatňovanými na půjčky a sazbami, které banky poskytují střadatelům.