Lodní doprava přes Drážďany stojí, mráz rozhýbal zbytky zříceného mostu

Labská plavební cesta mezi Českem a Německem je od úterý opět uzavřená, a to kvůli detekovaným pohybům zbytku mostu Carolabrücke v Drážďanech, jenž se tam do řeky loni v září zřítil. Podle německých expertů mohou za další pohyby mostu mrazivé teploty, které v noci v týdnu klesaly až na minus jedenáct stupňů Celsia. Uzavřená lodní cesta znamená pro saské a české dopravce velké finanční ztráty.

V Drážďanech zdemolují celý most, jehož část se zřítila do Labe

Na obnovu lodní dopravy se po zřícení čekalo měsíce

Část Carolabrücke se do Labe zřítila loni 11. září. Most se skládal ze tří částí označených A, B a C. Po částech A a B jezdily automobily, na části C byly tramvajové koleje a chodník. Zřítil se asi stometrový úsek části C na straně Starého města, přičemž incident se obešel bez zranění. Poslední tramvaj přejela po mostě několik minut před neštěstím.

Kvůli zřícení a následné nutnosti odstranit trosky z koryta řeky stála lodní doprava na Labi téměř pět měsíců. Obnovena byla částečně teprve 3. února. Místy, kde se most klenul přes řeku, proplula tehdy česká nákladní loď, která měla na palubě velký naftový generátor na výrobu elektrické energie a několik stovek tun hnojiva.

Za viníka zřícení části C se považuje takzvaná hennigsdorfská ocel, která je náchylná ke korozi a byla použita při výstavbě. K selhání několika částí konstrukce z předpjatého betonu vedla únava materiálu. Koroze přitom podle posudku nezávislého odborníka Steffena Marxe vznikla už při stavbě mostu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let.