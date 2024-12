V Drážďanech zdemolují celý most, jehož část se zřítila do Labe

Drážďanský most, jehož část se v září zřítila do Labe, bude muset být stržen celý. Uvedla to radnice saské metropole. Most Carolabrücke se skládal ze tří souběžných částí, před třemi měsíci se zřítila část pro tramvaje a chodce. Nyní je podle webů regionálního deníku Sächsische Zeitung a stanice MDR hotový posudek, podle kterého se musí zbourat i dvě části určené pro automobilovou dopravu.