ČEZ vypsal miliardový tendr na nové generátory pro Temelín

Energetická společnost ČEZ vypsala miliardový tendr na dodávku dvou generátorů pro Jadernou elektrárnu Temelín. Firmy se do výběrového řízení na klíčové zařízení, které vyrábí elektřinu pro pětinu Česka, mohou hlásit do 9. června. Generátory chce ČEZ měnit mezi roky 2028 až 2030, ty současné jsou v provozu od spuštění elektrárny v roce 2000. Cílem je zajistit dlouhodobý provoz elektrárny, generátory proto mají mít životnost aspoň čtyřicet let.