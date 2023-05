Energetické firmy budou úřadům dodávat širší data o reálných cenách energií, řekl Fiala

Premiér v této souvislosti upozornil, že Eurostat, kterému data za Česko dodávají tuzemské úřady, pracoval s cenami, které vycházely z tehdejších aktuálních nabídek dodavatelů. „Potvrdilo se to, že data, která z Česka dodáváme, jsou akviziční ceny, které platí jednotky procent českých občanů. Nejsou to čísla, která by odpovídala tomu, co platí většina lidí v Česku,“ uvedl premiér. Podotkl, že zveřejněná data nebyla výsledkem zlé vůle, nešikovnosti, ale ukázal se koncepční a strukturální problém, který na schůzce vyřešili.

Šéf energetické skupiny ČEZ Daniel Beneš doplnil, že ceny, které byly ve statistice Eurostatu zveřejněny, tak nebyly ceny, které platí čeští spotřebitelé, ale ceny nabízené při akvizici nových zákazníků. „V našem případě to platilo u asi 2,5 procenta nových zákazníků. Do budoucna budou reportována celková data o všech našich zákaznících, aby z toho mohl Český statistický úřad získat přesné číslo o tom, kolik čeští zákazníci platí, protože v případě ČEZu to bylo výrazně jiné číslo, než reportoval Eurostat.“

Energetické firmy poskytnou širší data

Fiala zmínil, že energetické firmy budou do budoucna poskytovat širší data Českému statistickému úřadu. „Bude také vytvořena pracovní skupina zástupců Českého statistického úřadu, Energetického regulačního úřadu a energetických firem, kde se domluví, jaká data jsou potřeba a jak s nimi pracovat,“ dodal.